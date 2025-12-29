29/12/2025 11:18

《匯海威言－毛偉廉》貴金屬現超買，慎防顯著回調

《匯海威言》2025年屆尾聲，金、銀價格在地緣政治風險與全球避險情緒推動下屢創新高，金價突破歷史高位，銀價今年升勢更超越金價。然而，近期技術指標顯示，貴金屬市場已進入「超買」區域，短期內須警惕顯著回調風險。



上周五（26日），金、銀價格再度大幅攀升，金價升1.18%，銀價更大升7.69%，雙雙創新高。推升動力主要來自三方面：



第一，地緣政治持續升溫：儘管俄烏雙方及美國積極協商停火，但近期毫無進展，市場避險情緒仍然強烈，資金持續流入貴金屬。同時，美國針對委內瑞拉石油的制裁與貿易封鎖升級，以及美軍空襲尼日利亞等事件，加劇了地緣政治的不確定性，顯著提升了黃金的避險吸引力。



第二，極端實物短缺：倫敦白銀市場出現「實物擠兌潮」情況，白銀買家為了即時拿到實物白銀，願意支付比一年後交割的白銀高近7%的溢價。這現象反映市場上可供交割的實物白銀極度短缺，因此白銀帶動了貴金屬價格大升。



第三，美元流動性增加：雖然美國聯儲局近期就明年減息釋放鷹派訊號，但自12月12日起，聯儲局恢復每月400億美元的買債計劃，令美元供應量上升，間接導致美元貶值。非美貨幣因此受惠，但金銀價格的漲勢更為凌厲。



今年貴金屬市場表現亮麗，其中銀價可謂跑贏大市，截至12月26日，全年漲幅接近172%。其他貴金屬亦表現強勁：金價上升約72%，鈀金價格上升約114%，鉑金價格漲幅約171%，僅次於銀價。



*本周黃金技術分析*



上周五，主要貴金屬價格全面大幅上升，但同時進入嚴重超買區域，尤其是現貨白銀，超買程度最為顯著。根據日線圖RSI指標，白銀高達87，黃金81、鉑金86、鈀金72，顯示主要貴金屬均處於超買狀態。



*短期走勢判斷*



在超買背景下，本周現貨金價或仍可能延續升勢並再創新高，但料上升空間已相對有限，且隨時可能出現顯著回調。白銀的超買程度最嚴重，預計帶頭回調機率最高，若銀價率先下跌，將可能拖累金價同步回落。因此，本周須密切關注現貨銀價的走勢。



*現貨黃金關鍵價位*



收市價：12月26日報每盎司4532美元

阻力位：若突破4550美元（12月26日高位，歷史新高），預料可再升約100美元。

支持位：第一個支持位為4381美元（10月20日高位），若跌破，可能進一步下探；第二個支持位為4170美元（12月9日低位）。



*本周重要消息*



周三（31日）

00:30：美國FOMC會議紀錄

22:45：美國芝加哥12月PMI，預測為39.5，前值為36.3。



祝各位2026年金銀滿屋！



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



