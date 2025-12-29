29/12/2025 09:04

【俄烏開戰】特朗普：俄烏接近達成協議，不排除三方會晤

《經濟通通訊社29日專訊》美國總統特朗普於當地時間周日（28日），在海湖莊園會見烏克蘭總統澤倫斯基後表示，美方在會談結束後，已同英國、德國、北約及歐盟等多名歐洲領導人溝通，各方就結束俄烏衝突取得非常大的進展，相關討論已涵蓋接近95%的關鍵議題，並形容當前進展已達到「非常接近達成協議」的階段。



特朗普表示，美方先前已就相關問題與俄羅斯總統普京進行深入溝通，當天的會談同樣「非常深入」，未來幾周將繼續就相關議題保持密集溝通。



特朗普稱，在俄烏談判中，就頓巴斯問題尚未達成一致，仍是當前需要解決的關鍵議題之一。他表示，烏克蘭與俄羅斯必須就頓巴斯問題把分歧理順，但他同時強調，雙方距離解決這一問題已經更近。



此外，特朗普表示，在適當時機不排除舉行其本人、普京和澤連斯基參加的三方會晤。如果有助於推動達成協議，他或親自前往烏克蘭，但強調這並非目前談判的必要前提。(rc)