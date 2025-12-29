26,017.62
+198.69
(+0.77%)
26,045
+235
(+0.91%)
高水27
9,027.42
+112.30
(+1.26%)
5,613.02
+113.72
(+2.07%)
918.08億
3,979.82
+16.14
(+0.407%)
4,665.25
+8.01
(+0.172%)
13,615.50
+11.61
(+0.085%)
2,695.91
+9.03
(+0.34%)
89,126.7100
+1,174.0000
(1.335%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9840
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
26,017.62
+198.69
(+0.77%)
期指
高水27
26,045
+235
(+0.91%)
國企指數
9,027.42
+112.30
(+1.26%)
科技指數
5,613.02
+113.72
(+2.07%)
大市成交
918.08億
股票
831.38億
(90.557%)
窩輪
26.42億
(2.878%)
牛熊證
60.28億
(6.566%)
即時更新：29/12/2025 10:41
可賣空股票總成交
812.37億
主板賣空
128.60億
(15.830%)
更新：24/12/2025 16:59
上証指數
成交：4,738.46億
3,979.82
+16.14
(+0.407%)
滬深300
4,665.25
+8.01
(+0.172%)
深証成指
13,615.50
+11.61
(+0.085%)
MSCI中國A50
2,695.91
+9.03
(+0.34%)
比特幣
資料由Binance提供
89,126.7100
+1,174.0000
(1.335%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9840
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00941 中國移動02318 中國平安
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,511.2000
-15.7000
-0.347%
XAG 白銀現貨
77.8932
-3.8960
-4.763%
更新：29/12/2025 10:40
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
