29/12/2025 09:36

【外圍經濟】日本央行會議紀錄顯示部分委員呼籲進一步升息

《經濟通通訊社29日專訊》日本央行周一（29日）公布的12月政策會議意見摘要顯示，央行決策者就繼續升息的必要性辯論，其中一些委員呼籲及時採取行動，遏制未來的通脹壓力。



摘要顯示，許多委員認為有必要進一步提高日本央行的政策利率，目前經通脹調整後的政策利率仍為負值。



一種觀點顯示：「距離被視為中性的水平仍有相當大的距離。」該委員認為日本央行目前應以每隔幾個月一次的速度加息。



另一種觀點認為，日圓疲軟和長期利率上升的部分原因，是日本央行的政策利率相對於通脹率過低。



另一種意見則顯示：「及時提高政策利率可以抑制未來的通脹壓力，並有助於壓低長期利率。」



在12月18日至19日的會議上，日本央行將政策利率從0.5厘上調至0.75厘。(rc)