29/12/2025 11:45

【ＡＩ】Waymo系統故障後，自動駕駛的士應變能力引質疑

《經濟通通訊社29日專訊》本月初，美國三藩市發生大規模停電，導致Waymo旗下自動駕駛的士集體拋錨，造成交通堵塞。這次事件引發大眾擔憂，自動駕駛汽車公司是否已具備應對地震及洪水等重大突發事件的能力，紛紛呼籲要加強監管。



卡內基美隆大學計算機工程學教授庫普曼表示：「如果企業連停電這樣的突發狀況都應對不當，監管機構若不行動，要求企業提出能夠妥善應對地震等極端場景的證明，那就是嚴重失職。」他擔心下次若是發生地震，後果會不堪設想。



喬治梅森大學自主與機械人研究中心主任卡明斯則指出，Waymo此次故障事件，凸顯監管自動駕駛的士運營商技術應用規範的迫切性。聯邦政府必須出台針對遠程操控技術的監管規則，確保在發生重大系統故障時，公司具備備用遠程操控方案。



庫普曼與卡明斯均認為，一旦自動駕駛的士公司的車隊規模超過特定門檻，監管機關應增設許可條件，強制要求企業具備應對大規模系統故障的充足能力。(rc)