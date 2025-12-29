25,887.33
+68.40
(+0.26%)
25,918
+108
(+0.42%)
高水31
8,983.89
+68.77
(+0.77%)
5,587.46
+88.16
(+1.60%)
1,264.15億
3,975.92
+12.24
(+0.309%)
4,660.90
+3.66
(+0.079%)
13,607.39
+3.50
(+0.026%)
2,693.44
+6.56
(+0.24%)
90,108.1300
+2,155.4200
(2.451%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9827
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,887.33
+68.40
(+0.26%)
期指
高水31
25,918
+108
(+0.42%)
國企指數
8,983.89
+68.77
(+0.77%)
科技指數
5,587.46
+88.16
(+1.60%)
大市成交
1,264.15億
股票
1,154.14億
(91.298%)
窩輪
34.10億
(2.698%)
牛熊證
75.90億
(6.004%)
即時更新：29/12/2025 12:13
可賣空股票總成交
812.37億
主板賣空
128.60億
(15.830%)
更新：24/12/2025 16:59
上証指數
成交：5,882.45億
3,975.92
+12.24
(+0.309%)
滬深300
4,660.90
+3.66
(+0.079%)
深証成指
13,607.39
+3.50
(+0.026%)
MSCI中國A50
2,693.44
+6.56
(+0.24%)
比特幣
資料由Binance提供
90,108.1300
+2,155.4200
(2.451%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9827
即市人氣股
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,508.6300
-18.2700
-0.404%
XAG 白銀現貨
79.4822
-2.3070
-2.821%
更新：29/12/2025 12:10
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.50%
更新：26/12/2025 16:15
