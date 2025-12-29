29/12/2025 11:47

【國際要聞】以色列成為承認索馬里蘭首個國家，特朗普暗示美國不會很快跟進

《經濟通通訊社29日專訊》以色列成為第一個承認索馬里蘭的國家，以色列總理內塔尼亞胡在上周五（26日），宣布雙方已簽署協議。



內塔尼亞胡辦公室表示，他和索馬里蘭領導人Abdullahi簽署聯合承認協議。在把索馬里蘭稱為一個「獨立主權國家」的聲明中，內塔尼亞胡邀請Abdullahi對以色列進行正式訪問。



聲明稱：「這一宣告體現《亞伯拉罕協議》的精神。」亞伯拉罕協議是2020年，即特朗普第一個美國總統任期內，以色列與幾個阿拉伯國家之間具有里程碑意義的建交協議。



Abdullahi在社交平台X上表示，索馬里蘭堅決打算加入《亞伯拉罕協議》。他表示，以色列承認索馬里蘭，是其長期追求國際合法性和國家地位過程中的一個里程碑。不過，索馬里則否認該協議的合法性，稱其「蓄意侵犯其主權」。索馬里蘭在國際上被視為索馬里不可分割的一部分。



此外，根據《紐約郵報》上周五刊登的採訪，特朗普暗示美國不會迅速跟進以色列的做法，稱自己需要研究內塔尼亞胡的提議。(rc)