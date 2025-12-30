直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
25,665.43
+30.20
(+0.12%)
25,681
+46
(+0.18%)
高水16
8,917.19
+25.48
(+0.29%)
5,530.53
+47.52
(+0.87%)
266.98億
3,953.72
-11.56
(-0.292%)
4,640.15
+0.78
(+0.017%)
13,579.68
+42.58
(+0.315%)
2,680.82
+2.29
(+0.09%)
87,272.3100
+35.1800
(0.040%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9897
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
股票
254.94億
(95.489%)
窩輪
1.18億
(0.443%)
牛熊證
10.86億
(4.068%)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處