30/12/2025 09:12

【俄烏開戰】澤連斯基稱和平方案九成達共識，特朗普稱領土問題仍未解

《經濟通通訊社30日專訊》美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園會晤，就推動俄烏衝突的和平安排交換意見。雙方會後同意成立工作小組，聚焦仍未解決的核心議題，當中包括領土安排。



特朗普周一（29日）在聯合記者會上表示，領土問題仍是談判中的主要分歧之一，但他認為美國、俄羅斯與烏克蘭較以往任何時候更接近達成協議，並稱或可在數周內見到結果，同時承認談判仍存在最終未能達成協議的風險。



澤連斯基則表示，基輔在領土議題上仍與俄方存在重大分歧，但形容整體和平方案約有九成內容已取得一致。



*澤連斯基否認襲擊普京官邸*



白宮隨後證實，美國總統特朗普於周一與俄羅斯總統普京進行通話。雙方就普京官邸遭襲及後續地緣政治風險交換意見。



俄羅斯總統助理烏沙科夫向媒體透露，普京在通話中向特朗普明確表示，針對烏克蘭武裝部隊企圖以無人機襲擊其官邸的恐怖主義行為，俄方絕不會坐視不理，並將採取具體且強力的反制措施。



烏沙科夫引述普京的立場指，受此事件影響，莫斯科將被迫調整在烏克蘭問題上的戰略部署，甚至可能「重新審視」早前各方在外交談判中達成的部分協議。



面對俄方的嚴厲指控，烏克蘭總統澤連斯基隨即否認涉案。他直指俄羅斯聲稱官邸遇襲純屬捏造，並強烈譴責俄方近期的極端言論，認為這是俄方精心策劃的輿論戰，旨在破壞烏克蘭與特朗普新政府團隊共同推進的和平進程成果。(jf)