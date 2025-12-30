30/12/2025 16:08

截至本月中逾3200名銀行客戶使用智安存，涉及存款約16億元

《經濟通通訊社30日專訊》金管局表示，截至本月15日的初步數字，超過3200名客戶使用「智安存」，受保護總存款額約16億港元，平均每筆50萬元。金管局表示，所有零售銀行都會在今年內正式推出服務。



金管局截至11月，共接獲542宗與詐騙相關的投訴個案，按年下跌28%。為加強銀行客戶自我保護能力，金管局推出「智安存」服務，獲得銀行業界支持，過去數月已相繼有零售銀行，包括數字銀行推出有關服務。



金管局表示，將與銀行業界共同積極推廣「智安存」，向特定群體例如長者及大學生，宣傳防騙信息，目的為提高市民認知，並鼓勵他們善用這項防騙工具。金管局將推出電視宣傳片、海報及宣傳單張，並通過銀行分行網絡及電子平台發放。