30/12/2025 15:54

【外圍經濟】新的一年將至，日本國債投資者看空情緒依然高漲

《經濟通通訊社30日專訊》周二是日本市場2025年最後一個交易日，日本國債投資者保持著今年大部分時間的看跌立場，預計1月市場還會延續跌勢。



儘管自日本央行年初加息以來，國債價格已大幅走低，但投資者削減倉位的跡象寥寥無幾，日本國債期貨未平倉合約量仍接近今年區間的高端。



分析指，投資者似乎將最近東京CPI報告疲軟，視為做空國債孳息率曲線中段的理由。若全國通脹數據也跟隨東京走低，日本央行為再次加息爭取支持的會更困難。這反過來會延長實際孳息率為負的局面，進而削弱日圓，並拖累日本國債。



從多數指標來看，今年是20世紀90年代以來，日本國債空頭表現最好的一年，但投資者們仍在期待2026年初延續同樣的勢頭。(rc)