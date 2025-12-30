30/12/2025 19:11

《再戰明天》中國公布PMI，美國公布申請失業金人數

《經濟通通訊社30日專訊》中國公布PMI，及美國公布申請失業金人數，料為周三（31日）市場焦點。



周三英國、法國、澳洲及新西蘭提早收市，日本、南韓及德國假期休市。各國沒重要經濟活動。數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），中國公布12月製造業採購經理人指數，料維持於49.2；12月非製造業採購經理人指數料由49.5升至49.6；12月綜合採購經理人指數。4:30pm，香港公布11月貨幣供應M1；11月貨幣供應M2；11月貨幣供應M3。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由192.3萬降至191萬；首次申請失業救濟金人數料由21.4萬升至22萬。



在本港，明日公布業績的公司有:INTL GENIUS(00033)、黃河實業(00318)、鴻盛昌資源(01850)等。(wa)