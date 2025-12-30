25,854.60
+219.37
(+0.86%)
25,928
+3
(+0.01%)
高水73
8,991.02
+99.31
(+1.12%)
5,578.38
+95.37
(+1.74%)
1,997.69億
3,965.12
-0.16
(-0.004%)
4,651.28
+11.91
(+0.257%)
13,604.07
+66.97
(+0.495%)
2,687.85
+9.32
(+0.35%)
88,001.3500
+764.2200
(0.876%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0023
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,854.60
+219.37
(+0.86%)
期指(夜)
高水73
25,928
+3
(+0.01%)
國企指數
8,991.02
+99.31
(+1.12%)
科技指數
5,578.38
+95.37
(+1.74%)
大市成交
1,997.69億
股票
1,863.36億
(93.276%)
窩輪
40.56億
(2.031%)
牛熊證
93.77億
(4.694%)
即時更新：30/12/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,786.33億
主板賣空
299.88億
(16.787%)
更新：30/12/2025 16:59
上証指數
成交：8,875.33億
3,965.12
-0.16
(-0.004%)
滬深300
4,651.28
+11.91
(+0.257%)
深証成指
13,604.07
+66.97
(+0.495%)
MSCI中國A50
2,687.85
+9.32
(+0.35%)
比特幣
資料由Binance提供
88,001.3500
+764.2200
(0.876%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0023
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.88%
1個月
3.21%
3個月
3.04%
更新：30/12/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.12%
3個月國債孳息率
3.68%
10年-3個月國債孳息率
0.44%
更新：29/12/2025 15:46
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.3930
-0.2370
-0.749%
SGD 美元/坡元
1.2834
-0.0021
-0.164%
NZD 紐元/美元
0.5799
-0.0008
-0.138%
更新：30/12/2025 20:30
最新
人氣
