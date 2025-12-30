30/12/2025 15:01

德林控股(01709):突觸科技正建設AI推動產品框架

《經濟通通訊社30日專訊》德林控股(01709)所投資公司突觸科技(NeuralFin)正在建設由AI推動的產品框架，在投研輔助、組合分析與產品匹配等場景中，為用戶提供更具參考價值的工具；在基金篩選與多元資產配置方面，嘗試把機構積累轉化為大眾更易理解的解決方案，並在合規前提下與德林旗下相關業務形成協同，提供更連續的一體化體驗。



公司稱，在第一階段上線中，NeuralFin用戶可以在平台內關注與互動投資創作者，發表與討論觀點；通過深度專欄系統性理解市場邏輯；香港證監會持牌專業人士入駐，在合規框架下提供的專業意見；並借助智慧資訊推送及時獲取重要市場動態。同時，平台已打通「內容直達交易」的路徑，接入由德林證券提供的安全交易通道。



公司續稱，NeuralFin亦將陸續上線包括AI視頻生成等更多智慧工具，說明使用者把文字洞見轉化為可分享的多媒體內容，逐步完善「學習-交流-決策-行動」的一體化體驗。而在本次活動推廣期內，凡在NeuralFin平台完成註冊與開戶的用戶，可享受終身0佣金（具體以平台公布條款為准）的專屬優惠。(rh)