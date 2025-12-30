25,800.73
+165.50
(+0.65%)
25,808
+173
(+0.67%)
高水7
8,967.50
+75.79
(+0.85%)
5,565.61
+82.60
(+1.51%)
1,853.22億
3,965.12
-0.16
(-0.004%)
4,651.28
+11.91
(+0.257%)
13,604.07
+66.97
(+0.495%)
2,687.85
+9.32
(+0.35%)
87,509.2100
+272.0800
(0.312%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9955
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,800.73
+165.50
(+0.65%)
期指
高水7
25,808
+173
(+0.67%)
國企指數
8,967.50
+75.79
(+0.85%)
科技指數
5,565.61
+82.60
(+1.51%)
大市成交
1,853.22億
股票
1,720.34億
(92.829%)
窩輪
40.13億
(2.166%)
牛熊證
92.76億
(5.005%)
即時更新：30/12/2025 15:54
可賣空股票總成交
805.53億
主板賣空
133.49億
(16.572%)
半日數據，更新：30/12/2025 12:40
上証指數
成交：8,875.33億
3,965.12
-0.16
(-0.004%)
滬深300
4,651.28
+11.91
(+0.257%)
深証成指
13,604.07
+66.97
(+0.495%)
MSCI中國A50
2,687.85
+9.32
(+0.35%)
比特幣
資料由Binance提供
87,509.2100
+272.0800
(0.312%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9955
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

可穿戴的聖誕禮物！4 個編輯私心珠寶 Wishlist，成熟...
Watch & Jewelry

可穿戴的聖誕禮物！4 個編輯私心珠寶 Wishlist，成熟...
名人健康 │ 46歲周勵淇感冒惡化成肺炎，老公醫院守候日日陪...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康 │ 46歲周勵淇感冒惡化成肺炎，老公醫院守候日日陪...
政經專訪

【陳永陸專訪】2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股 #香港股票 #2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股01347 華虹半導體01772 贛鋒鋰業00941 中國移動
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
87,509.21
+272.08
+0.312%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,951.9900
+14.0800
+0.479%
A 柚子幣
0.1566
+0.0015
+0.967%
更新：30/12/2025 15:50
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.4909
更新：30/12/2025 15:50:34
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處