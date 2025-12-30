30/12/2025 11:37
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息終止兩連升報3.21厘
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息終止兩連升報3.21107厘，跌13.953基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.03607厘，跌4.828基點。
隔夜息報3.88036厘，跌11.75基點；一周拆息跌26.476基點，報4.19429厘，兩周則跌7.167基點，報3.89464厘。長息方面，六個月拆息跌1.917基點，報3.03125厘，一年期則升0.071基點，報3.09238厘。
港元匯價今日在7.7787-7.7732之間上落，最新報7.7772。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.88036
|-11.75
|一周
|4.19429
|-26.476
|兩周
|3.89464
|-7.167
|一個月
|3.21107
|-13.953
|兩個月
|3.03607
|-4.828
|三個月
|3.03607
|-4.828
|六個月
|3.03125
|-1.917
|一年
|3.09238
|+0.071
