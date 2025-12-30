30/12/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶17點子，止五連升，報7.0348
《經濟通通訊社30日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0348，較上個交易日跌17點子，止五連升，較市場預測偏弱236點，上個交易日報7.0331。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0348
|+17.00
|1歐元/人民幣
|8.2681
|+51.00
|100日圓/人民幣
|4.4969
|+136.00
|1港元/人民幣
|0.9045
|-4.70
|1英鎊/人民幣
|9.4836
|+175.00
|1澳元/人民幣
|4.6986
|-75.00
|1紐元/人民幣
|4.0741
|-78.00
|1新加坡/人民幣
|5.4630
|-3.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8995
|+91.00
|1加元/人民幣
|5.1284
|-21.00
|1人民幣/林吉特
|0.5775
|+13.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1719
|+1459.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3755
|+8.00
|1人民幣/韓元
|204.5200
|-76.00