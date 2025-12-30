直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
25,667.55
+32.32
(+0.13%)
25,690
+55
(+0.21%)
高水22
8,918.65
+26.94
(+0.30%)
5,530.77
+47.76
(+0.87%)
268.60億
3,952.83
-12.45
(-0.314%)
4,639.84
+0.47
(+0.010%)
13,579.96
+42.86
(+0.317%)
2,681.36
+2.83
(+0.11%)
87,288.9200
+51.7900
(0.059%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9897
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,667.55
+32.32
(+0.13%)
期指
高水22
25,690
+55
(+0.21%)
國企指數
8,918.65
+26.94
(+0.30%)
科技指數
5,530.77
+47.76
(+0.87%)
大市成交
268.60億
股票
256.56億
(95.516%)
窩輪
1.18億
(0.440%)
牛熊證
10.86億
(4.043%)
即時更新：30/12/2025 09:47
可賣空股票總成交
2,058.91億
主板賣空
322.81億
(15.679%)
更新：29/12/2025 16:59
上証指數
成交：1,906.18億
3,952.83
-12.45
(-0.314%)
滬深300
4,639.84
+0.47
(+0.010%)
深証成指
13,579.96
+42.86
(+0.317%)
MSCI中國A50
2,681.36
+2.83
(+0.11%)
比特幣
資料由Binance提供
87,288.9200
+51.7900
(0.059%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9897
