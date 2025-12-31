30/12/2025 16:02

【ＡＩ】藍思科技完成全年超3千人形機器人、1萬台四足機器狗交付

《經濟通通訊社30日專訊》今日，AI硬件龍頭企業--藍思科技(06613)(深:300433)機器人業務迎來新進展，其旗下藍思智能永安新園區啟用後實現首批整機組裝機器人正式量產交付，此次交付機器人超600台。



至此，藍思科技已完成人形機器人全年出貨超3000台，四足機器狗出貨超10000台，交付規模穩居行業第一梯隊，產能利用率和訂單能見度都處於行業領先水平。



藍思科技的機器人產品涵蓋機器人整機、核心關節模組、靈巧手、鋁鎂合金/液態金屬結構件等，主要客戶覆蓋了國內和北美頭部機器人公司。



截至今日收盤，藍思科技A股揚4.07%，報29.66元人民幣。(jq)