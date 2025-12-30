30/12/2025 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升18點子，報7.0080

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0348，較上個交易日跌17點子，止五連升，較市場預測偏弱236點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開18點子，報7.0080，上個交易日即期匯率收盤報7.0098。



隔夜美元指數小幅回升，而人民幣即期也小幅回落，這有利於緩解人民幣中間價的上行壓力。市場人士表示，臨近元旦，監管似有意將即期穩在7元關口附近，預計大行仍適時在即期和掉期市場上操作，助力匯率市場平穩跨年。



《中國證券報》評論指出，展望未來，美元指數存在走升可能，在外部環境反覆多變、本外幣利差明顯倒掛的背景下，人民幣匯率單邊走勢不可持續，雙向波動仍將是常態。(jq)