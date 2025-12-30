25,741.67
+106.44
(+0.42%)
25,744
+109
(+0.43%)
高水2
8,954.91
+63.20
(+0.71%)
5,547.43
+64.42
(+1.17%)
848.72億
3,958.05
-7.23
(-0.182%)
4,636.36
-3.01
(-0.065%)
13,558.76
+21.66
(+0.160%)
2,676.88
-1.65
(-0.06%)
86,881.0000
-356.1300
(-0.408%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9883
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,741.67
+106.44
(+0.42%)
期指
高水2
25,744
+109
(+0.43%)
國企指數
8,954.91
+63.20
(+0.71%)
科技指數
5,547.43
+64.42
(+1.17%)
大市成交
848.72億
股票
738.35億
(86.996%)
窩輪
29.97億
(3.532%)
牛熊證
80.40億
(9.473%)
即時更新：30/12/2025 11:18
可賣空股票總成交
2,058.91億
主板賣空
322.81億
(15.679%)
更新：29/12/2025 16:59
上証指數
成交：5,052.18億
3,958.05
-7.23
(-0.182%)
滬深300
4,636.36
-3.01
(-0.065%)
深証成指
13,558.76
+21.66
(+0.160%)
MSCI中國A50
2,676.88
-1.65
(-0.06%)
比特幣
資料由Binance提供
86,881.0000
-356.1300
(-0.408%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9883
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】3I/ATLAS訪地球，從恒卦看玄機：人類面臨危機？如何早作防範？

名人保養 │ 55歲鍾麗緹暴肥至200磅，性感現身惹網民熱議
醫學通識 健康解「迷」

名人保養 │ 55歲鍾麗緹暴肥至200磅，性感現身惹網民熱議
澳門官也街氹仔街市重開|新增特式美食與文創區，天台仲有露天咖...
玩樂旅遊 魅遊澳門

澳門官也街氹仔街市重開|新增特式美食與文創區，天台仲有露天咖...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ01347 華虹半導體01772 贛鋒鋰業09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
86,881.00
-356.13
-0.408%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,922.0000
-15.9100
-0.542%
VeChain-唯鏈幣-VET VET 唯鏈幣
0.0107
-0.0002
-1.653%
更新：30/12/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處