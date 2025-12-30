30/12/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣即期破7，收升197點子，報6.9901，創逾兩年半高

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升破7元關口，收報6.9901，較上個交易日4時30分收盤價升197點子，止兩連跌，創2023年5月16日以來逾兩年半新高，全日在6.9880至7.0147之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)升破6.99元，現升150點子，報6.9835。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0348，較上個交易日跌17點子，止五連升，較市場預測偏弱236點。



交易員稱，人民幣即期7元關口對市場情緒影響較大，短期大行仍有意放緩人民幣升勢。一外資行交易員稱，人民幣升值還是大方向，速度和幅度還是可控的。



興業研究最新觀點認為，儘管當前多指標暗示人民幣匯率短線超調，但1月人民幣升值的邏輯和慣性仍然完備；待結匯盤仍建議逢高積極鎖定結匯。短線7關口附近或有爭奪，倘若USDCNY出現反彈，可不遲疑加大鎖匯。(jq)