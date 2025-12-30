30/12/2025 10:03
《Ａ股焦點》A股數字貨幣概念領漲多股升停，明年起數字人民幣計付利息
《經濟通通訊社30日專訊》A股數字貨幣、電子身份概念早盤領漲，御銀股份(深:002177)、翠微股份(滬:603123)、航天信息(滬:600271)、航天信息(滬:600271)升停，數字認證(深:300579)飆逾19%，飛天誠信(深:300386)漲10.5%，創識科技(深:300941)、熵基科技(深:301330)、廣電運通(深:002152)等升幅靠前。
據《證券時報》報道，新一代數字人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系將於明年1月1日正式啟動實施，數字人民幣屆時由「數字現金」轉變為「數字存款」，銀行機構將為客戶實名數字人民幣錢包餘額，參照本銀行活期存款掛牌利率計付利息。
《央視》引述專家稱，對數字人民幣錢包餘額計付利息後，中國將成為首個為央行數字貨幣計息的經濟體，這將有助提高使用數字人民幣的意願、拓展數字人民幣使用場景，並進一步鞏固中國在全球央行數字貨幣探索中的領先地位。(sl)
