30/12/2025 18:04

【ＡＩ】路透：中國要求芯片廠新增產能須採用至少50%國產設備

《經濟通通訊社30日專訊》據《路透》引述熟悉內情的消息人士報道，中國正在要求芯片製造商在增加新產能時至少使用50%的國產設備；目前中國政府正在推動建立一個自給自足的半導體供應鏈。



消息人士透露，這項規定沒有書面公告，但最近幾個月，尋求國家批準新建或擴建工廠的芯片製造商已被當局告知，他們必須通過採購招標證明至少有一半的設備是中國製造，「他們的最終目標是讓工廠全面使用國產設備」。



消息人士又稱，儘管政府部門會根據供應限制情況靈活處理，但達不到門檻的申請通常會被駁回。對高階製程芯片生產線的規定則是有所放寬，因在這類生產線上，尚未有國內開發的設備供應。



報道指，這項強制性規定是中國為了降低對外國技術的倚賴所實施的最重大措施之一；在美國於2023年收緊技術出口限制，禁止向中國銷售先進的人工智能芯片和半導體設備後，中國政府加速推動降低對外國技術的倚賴。



報道提到，中國工業和信息化部沒有回應置評請求。(sl)