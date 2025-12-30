30/12/2025 09:05

【國際要聞】伊朗貨幣暴跌，伊朗央行行長辭職

《經濟通通訊社30日專訊》伊朗媒體表示，在伊朗貨幣匯率下跌和高通脹背景下，伊朗央行行長穆罕默德．法爾津提交辭呈，央行行長將由阿卜杜勒納賽爾．赫馬提接任。



伊朗法爾斯通訊社此前報道，在伊朗本國貨幣里亞爾持續貶值的背景下，伊朗首都發生抗議。抗議的主題是匯率的劇烈波動及其對批發和零售價格的影響。



數據顯示，伊朗年通脹率已達到38.9%，伊朗國家貨幣里亞爾持續快速貶值，過去幾個月，伊朗里亞爾多次刷新對美元匯率的歷史低點。7年前，美國於2018年5月退出伊核協議之前，1美元在非官方市場的匯率約為5萬里亞爾。如今，1美元在自由市場上可兌換140萬里亞爾。



特朗普：美方或對伊朗採取進一步軍事行動



與此同時，美國總統特朗普於周一（29日）表態，聲稱若伊朗試圖擴充彈道武器儲備、重建核子計劃，美方或對伊朗採取進一步軍事行動，但他同時敦促伊朗回到談判桌。



特朗普站在以色列總理內塔尼亞胡身旁表示：「我聽聞伊朗正試圖再度推進相關計劃，若屬實，我們將不得不出手制止。我們會讓他們付出代價，會狠狠打擊他們。但我希望這樣的情況不會發生。我聽說伊朗有意達成協議。如果他們想談判，那會是更明智的選擇。」(rc)