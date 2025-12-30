直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
25,668.74
+33.51
(+0.13%)
25,684
+49
(+0.19%)
高水15
8,919.23
+27.52
(+0.31%)
5,530.50
+47.49
(+0.87%)
270.23億
3,952.61
-12.67
(-0.320%)
4,640.53
+1.16
(+0.025%)
13,582.25
+45.15
(+0.334%)
2,680.37
+1.84
(+0.07%)
87,272.3100
+35.1800
(0.040%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9897
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
新聞及評論 主頁
新聞
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.00%
1個月
3.35%
3個月
3.08%
更新：29/12/2025 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,347.7600
+2.3000
+0.053%
XAG 白銀現貨
73.4662
+0.9308
+1.283%
更新：30/12/2025 09:45
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.50%
更新：26/12/2025 16:15
