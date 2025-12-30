30/12/2025 10:29

【外圍經濟】年末亞洲貨幣最突出趨勢開始逆轉，韓元及泰銖首當其衝

《經濟通通訊社30日專訊》在今年最後幾個交易日，亞洲貨幣一些最突出的趨勢開始瓦解，其中韓元和泰銖首當其衝，引領逆轉行情。



隨著韓國政府釋放支撐訊號，韓元在過去三個交易日開始反彈，此前一度逼近全球金融危機期間觸及過的重要關口。與之形成鮮明對比的是，泰銖正在回吐漲幅，市場擔心泰國央行可能會壓制本幣漲勢，因為這已威脅到了出口。



由於韓國出口商預期官方將支撐本幣而紛紛拋售美元，韓元周一（29日）跑贏其他貨幣。而泰銖則創下七個月來最大跌幅，表現落後於其他亞洲貨幣。



亞洲貨幣今年飽受特朗普關稅和央行意外行動的擾動。隨著美印貿易協議遲遲難以達成，印度盧比連創新低，迫使央行出手干預。



韓國當局上周亦推出一系列支撐本幣的舉措。巴克萊銀行亞洲外匯與新興市場宏觀策略主管Mitul Kotecha表示，韓國的應對措施已在很大程度上緩解韓元的壓力。(rc)