25,737.47
+102.24
(+0.40%)
25,740
+105
(+0.41%)
高水3
8,953.51
+61.80
(+0.70%)
5,546.14
+63.13
(+1.15%)
850.32億
3,957.34
-7.94
(-0.200%)
4,635.57
-3.80
(-0.082%)
13,557.11
+20.01
(+0.148%)
2,676.85
-1.68
(-0.06%)
86,860.2500
-376.8800
(-0.432%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9872
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,737.47
+102.24
(+0.40%)
期指
高水3
25,740
+105
(+0.41%)
國企指數
8,953.51
+61.80
(+0.70%)
科技指數
5,546.14
+63.13
(+1.15%)
大市成交
850.32億
股票
739.95億
(87.020%)
窩輪
29.97億
(3.525%)
牛熊證
80.40億
(9.455%)
即時更新：30/12/2025 11:18
可賣空股票總成交
2,058.91億
主板賣空
322.81億
(15.679%)
更新：29/12/2025 16:59
上証指數
成交：5,070.87億
3,957.34
-7.94
(-0.200%)
滬深300
4,635.57
-3.80
(-0.082%)
深証成指
13,557.11
+20.01
(+0.148%)
MSCI中國A50
2,676.85
-1.68
(-0.06%)
比特幣
資料由Binance提供
86,860.2500
-376.8800
(-0.432%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9872
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,359.4000
+13.9400
+0.321%
XAG 白銀現貨
74.0676
+1.5322
+2.112%
更新：30/12/2025 11:15
即將公佈經濟數據
俄羅斯-服務業採購經理人指數
即將公佈
30/12/2025 14:00
前值
52.20
市場預測
--
俄羅斯-綜合採購經理人指數
即將公佈
30/12/2025 14:00
前值
50.10
市場預測
--
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.00%
1個月
3.35%
3個月
3.08%
更新：29/12/2025 11:15
