30/12/2025 10:29

【外圍經濟】馬斯克律師致函加州州長：5%財富稅將使富人逃離加州

《經濟通通訊社30日專訊》美國知名律師斯皮羅(Alex Spiro)向加州州長紐森寫信，表示該州擬議的億萬富翁稅使富人逃離加州。



在這封日期為12月11日的信中，斯皮羅代表他的客戶表達對這項擬議稅收的反對，稱這些客戶是「將受到擬議的億萬富翁稅法約束的加州居民。」



斯皮羅表示：「這將引發資本和創新從加州外流。我們的客戶已經明確表示，如果徵收這項稅，他們將永久搬遷。」



該法案提議，資產超過10億美元的加州居民，需以其資產價值一次繳納5%的稅。如果該提案獲得足夠的簽名，將在2026年11月的州投票中出現。如果通過，將從2026年1月1日起追溯，適用於所有加州居民。



雖然紐森本人表示他反對這項稅收，投票措施如獲得通過，他將沒有能力否決。



雖然不清楚斯皮羅在給紐森的信中提到哪些客戶，但他過去的客戶名單包括馬斯克、金．卡戴珊、Jay-Z等億萬富翁和一線明星。(rc)