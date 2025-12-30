25,751.64
+116.41
(+0.45%)
25,737
+102
(+0.40%)
低水15
8,951.30
+59.59
(+0.67%)
5,540.44
+57.43
(+1.05%)
965.37億
3,961.21
-4.07
(-0.103%)
4,638.90
-0.47
(-0.010%)
13,568.09
+30.99
(+0.229%)
2,677.17
-1.36
(-0.05%)
87,344.0000
+106.8700
(0.123%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9888
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,751.64
+116.41
(+0.45%)
期指
低水15
25,737
+102
(+0.40%)
國企指數
8,951.30
+59.59
(+0.67%)
科技指數
5,540.44
+57.43
(+1.05%)
大市成交
965.37億
股票
850.42億
(88.092%)
窩輪
32.04億
(3.319%)
牛熊證
82.92億
(8.589%)
即時更新：30/12/2025 12:50
可賣空股票總成交
2,058.91億
主板賣空
322.81億
(15.679%)
更新：29/12/2025 16:59
上証指數
成交：5,303.69億
3,961.21
-4.07
(-0.103%)
滬深300
4,638.90
-0.47
(-0.010%)
深証成指
13,568.09
+30.99
(+0.229%)
MSCI中國A50
2,677.17
-1.36
(-0.05%)
比特幣
資料由Binance提供
87,344.0000
+106.8700
(0.123%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9888
21
十一月
東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集 東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集
大型盛事 節慶活動
東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
10
一月
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」 香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」
大型盛事 節慶活動
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱...
推介度：
10/01/2026
