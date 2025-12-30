30/12/2025 11:08

【ＡＩ】Meta宣布收購AI新創公司Manus，新增數百萬付費用戶

《經濟通通訊社30日專訊》Meta宣布將收購總部位於新加坡的人工智能(AI)新創公司。



Meta與Manus的交易並未揭露財務條款。此次收購是美國大型科技公司，收購亞洲AI和新創企業生態系統中開發的AI模型的交易中，最引人注目的案例之一。



三月份，Manus展示了一款能夠產生詳細研究報告和建立訂製網站的人工智能模型後，獲得廣泛關注。自春季推出以來，Manus已擁有數百萬用戶，其中部分用戶付費訂閱其模型，用於分析、程式設計及其他任務。



對Meta而言，這筆交易是朝著一個新方向邁出的一步。Meta表示，計劃繼續營運和銷售Manus的服務，並將其整合到自己的社交平台產品組合中。



今年早些時候，Manus在創投公司Benchmark領投的一輪融資中，籌集7500萬美元。12月，公司宣布，年度經常性收入已超過1億美元。(rc)