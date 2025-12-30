30/12/2025 13:40

【外圍經濟】英國消費者五年來首次削減刷卡消費

《經濟通通訊社30日專訊》巴克萊銀行的數據顯示，英國消費者使用金融卡和信用卡的消費支出在2025年下降，為自新冠疫情以來首次年度下滑。



與2024年相比，2025年的刷卡消費額下降0.2%，較去年1.6%的增幅大幅放緩。這是自2020年以來的首次下降，當年受新冠疫情封鎖措施影響，刷卡消費額暴跌7.1%。



巴克萊銀行的數據證實家庭消費趨弱的現況。不過，英國人仍然熱衷於小額奢侈品和所謂的「體驗經濟」，例如Oasis和Coldpla等音樂人的大型巡迴演出。



此外，藥妝健康類支出表現最為強勁，增長9.5%。巴克萊銀行表示，這證明了所謂的「口紅效應」，即消費者面臨財務壓力時，更傾向於購買小額可負擔的奢侈品來提供情緒價值。(rc)