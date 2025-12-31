31/12/2025 08:32

▷ 標指連續第三個交易日收市下跌

▷ 聯儲局會議紀要顯示內部對利率路徑存在分歧

▷ 特朗普向聯儲局主席鮑威爾施壓 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》美股周二(30日)三大指數全線受壓，其中標指錄得連續第三個交易日下跌。雖然市場普遍預期減息周期持續，但聯儲局最新公布的會議紀要顯示，內部對利率路徑存在明顯分歧，加上美國總統特朗普再度向聯儲局主席鮑威爾施壓，政治不確定性令投資者對後市保持審慎。聯儲局最新公布的12月貨幣政策會議紀要成為市場焦點。雖然大多數官員認同，若通脹數據持續如預期般回落，進一步減息將是合適之舉；然而，市場更關注部分官員明確指出，在12月會議後，利率應當在一段時間內維持不變。這種內部分歧令市場對2026年首季的減息步伐產生疑慮，導致債息波動，壓抑股市估值。重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)罕有公布分析員對其第四季電動車交付量的預測，收市跌1.1%；英偉達(US.NVDA)跌0.4%；Meta(US.META)收購人工智能代理商Manus，日內升1.1%；蘋果(US.AAPL)跌0.3%。道指收市跌94.87點，或0.2%，報48367.06點；標普500指數跌9.5點，或0.14%，報6896.24點；納指跌55.27點，或0.24%，報23419.08點。*紐約期金一度重上4400美元關口*現貨金價日內回升至4344美元水平，升幅約0.3%。紐約期金一度重上4400美元關口，尾市升幅收窄報每盎司4359美元，微升0.3%。現貨銀價一度反彈8.2%，高見每盎司78.0545美元。受年末假期交投淡靜，以及市場觀望氣氛濃厚，美匯指數走勢窄幅整固，報98.24，微升約0.24%。美元兌日圓匯價溫和上揚，重返156.45水平，微升約0.25%。歐元兌美元日內報1.1745，下跌0.23%。紐約期油價格徘徊在每桶57.9美元附近，日內微跌約0.3%。布蘭特期油報每桶61.28美元左右，跌約0.3%。(rc)