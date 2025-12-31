25,637.19
-217.41
(-0.84%)
25,652
-273
(-1.05%)
高水15
8,908.59
-82.43
(-0.92%)
5,523.78
-54.60
(-0.98%)
531.59億
3,968.28
+3.16
(+0.080%)
4,658.77
+7.49
(+0.161%)
13,609.83
+5.76
(+0.042%)
--
--
(--)
88,665.4700
+179.9700
(0.203%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9885
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,637.19
-217.41
(-0.84%)
期指
高水15
25,652
-273
(-1.05%)
國企指數
8,908.59
-82.43
(-0.92%)
科技指數
5,523.78
-54.60
(-0.98%)
大市成交
531.59億
股票
457.34億
(86.032%)
窩輪
21.79億
(4.099%)
牛熊證
52.46億
(9.869%)
即時更新：31/12/2025 10:22
可賣空股票總成交
1,786.33億
主板賣空
299.88億
(16.787%)
更新：30/12/2025 16:59
上証指數
成交：3,591.66億
3,968.28
+3.16
(+0.080%)
滬深300
4,658.77
+7.49
(+0.161%)
深証成指
13,609.83
+5.76
(+0.042%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
88,665.4700
+179.9700
(0.203%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9885
最新重要數據
俄羅斯-製造業採購經理人指數
公佈值
48.10
公佈日期
29/12/2025 14:00
新加坡-失業率
公佈值
2.00%
公佈日期
29/12/2025
俄羅斯-失業率
公佈值
2.10%
公佈日期
27/12/2025 00:00
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,361.3500
+22.6400
+0.522%
XAG 白銀現貨
75.1822
-0.0170
-0.023%
更新：31/12/2025 10:20
最新
人氣
