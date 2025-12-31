31/12/2025 08:43

AI成為科技發展核心，整合大企專家對來年的預測，估計AI模型大量發展的模式陷入挑戰。但AI對教育、醫學等方面有更大的影響力。預料美國能保持主導AI發展的地位，但在個別領域，中、歐更有優勢。過去數年，大企接續擴大AI模型，但成效漸被市場懷疑。據巴克萊私銀以及投行Natixis的AI預測報告指出，過去一年市場發現擴大AI模型運算規模，對改善AI性能的效果未必顯著。*重時間「思考」，改善回答質素*不但並未解決幻覺、邏輯不一致和持續性偏差等問題，一些備受期待的模型升級亦讓人失望。過去一年，模型的運作方式，更為重視給予時間「思考」，從而改善回答質素，趨勢似乎還會持續。AI疲勞開始在企業界出現，皆因至今企業對AI的投資，尚未兌現為實質價值，中短期內進一步對AI投資的腳步，預料有所放緩。宏觀環境方面，除了矽谷AI巨頭，今年美國以外的AI發展亦令人驚奇。據巴克萊私銀所發表的2026年AI趨勢報告預測，2026年全球AI價值鏈將更碎片化，雖然美國料會繼續主導AI競賽，但在個別項目上，其他國家會扮演重要角色，全球AI發展會體現在競爭優勢而非純對規模。該企分析關鍵AI指標後指出，美國會在基礎模型和芯片領域佔領先地位，中國的模型性能方面緊隨美國，但在應用推理和多模態應用，則遙遙領先於美國。另外，東亞在硬體和機器人領域表現出色，而歐洲在AI治理方面獨佔鰲頭。《香港經濟日報》