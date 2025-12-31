31/12/2025 10:07

信銀國際推出「智安存」現金獎賞，鼓勵客戶善用存款保護措施

《經濟通通訊社31日專訊》中信銀行(國際)表示，繼早前響應金管局反詐騙工作推出「智安存」存款保護措施後，再推出「智安存」現金獎賞，鼓勵客戶善用反詐騙工具，主動為存款提供額外保障。



中信銀行(國際)個人及商務銀行業務副總監兼存貸產品執行總經理嚴偉德表示，該行一直致力守護客戶財富，透過實施防騙督導、偵測攔截、客戶保障、監管協作等全方位反詐騙工作，包括於分行展示防騙宣傳內容及安排定期培訓等，提升客戶及前線同事的防騙意識。該行推出「智安存」現金獎賞活動，鼓勵長者及有需要人士善用措施，以保障存款。



由即日起至2026年2月28日，該行首5000名客戶透過「inMotion動感銀行」、個人網上理財或分行成功為其儲蓄戶口或支票戶口設定「智安存」服務，並維持「智安存」保障金額達1萬港元或以上或其他貨幣的最低保障金額至2026年2月28日，可獲50港元現金獎賞。(bi)