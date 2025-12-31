31/12/2025 19:20

《再戰明天》本港公布零售銷售，澳洲、德國、英國及美國公布製造業PMI

《經濟通通訊社31日專訊》本港公布零售銷售，及澳洲、德國、英國及美國公布製造業PMI，料為周五（2日）市場焦點。



中國內地、日本、瑞士及新西蘭周五假期休市。各國沒重要經濟活動。數據方面，周五6:00am（本港時間．下同），澳洲公布12月製造業採購經理人指數。4:30pm，香港公布11月零售銷售，年率升幅料由6.9%擴大至8.6%。4:55pm，德國公布12月製造業採購經理人指數，料由48.2降至47.7。5:00pm，歐元區公布11月貨幣供應M3，年率升幅料由2.8%收窄至2.7%。5:30pm，英國公布12月製造業採購經理人指數，料由50.2升至51.2。10:45pm，美國公布12月製造業採購經理人指數，料維持於51.8。(wa)