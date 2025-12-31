31/12/2025 11:34
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌兩日報3.08厘
《經濟通通訊社31日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩日報3.07548厘，跌13.559基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.93244厘，跌10.363基點。
隔夜息報4.38226厘，升50.19基點；一周拆息跌16.512基點，報4.02917厘，兩周則跌52.035基點，報3.37429厘。長息方面，六個月拆息跌3.655基點，報2.9947厘，一年期則跌1.565基點，報3.07673厘。
港元匯價今日在7.7849-7.7805之間上落，最新報7.7827。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.38226
|+50.19
|一周
|4.02917
|-16.512
|兩周
|3.37429
|-52.035
|一個月
|3.07548
|-13.559
|兩個月
|2.93387
|-10.22
|三個月
|2.93244
|-10.363
|六個月
|2.9947
|-3.655
|一年
|3.07673
|-1.565
