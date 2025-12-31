直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股年初至今累升近三成 明年繼續乘勝追擊？❤️林Sir、比比心水股大放送！
25,630.54
-224.06
(-0.87%)
25,648
-277
(-1.07%)
高水17
8,913.68
-77.34
(-0.86%)
5,515.98
-62.40
(-1.12%)
1,189.66億
3,972.62
+7.50
(+0.189%)
4,639.90
-11.38
(-0.245%)
13,550.76
-53.31
(-0.392%)
2,675.48
-12.37
(-0.46%)
88,443.2700
-42.2300
(-0.048%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9848
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ01347 華虹半導體01772 贛鋒鋰業
即將公佈經濟數據
香港-貨幣供應M3(年率)
即將公佈
31/12/2025 16:30
前值
3.50%
市場預測
--
香港-貨幣供應M1(年率)
即將公佈
31/12/2025 16:30
前值
12.30%
市場預測
--
最新重要數據
巴西-失業率
公佈值
5.20%
公佈日期
30/12/2025 20:00
俄羅斯-製造業採購經理人指數
公佈值
48.10
公佈日期
29/12/2025 14:00
新加坡-失業率
公佈值
2.00%
公佈日期
29/12/2025
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,336.9800
-1.7300
-0.040%
XAG 白銀現貨
72.2441
-2.9551
-3.930%
更新：31/12/2025 13:25
最新
人氣
