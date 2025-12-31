25,616.07
-238.53
(-0.92%)
25,633
-292
(-1.13%)
高水17
8,911.43
-79.59
(-0.89%)
5,517.63
-60.75
(-1.09%)
1,080.69億
3,962.24
-2.88
(-0.073%)
4,630.63
-20.65
(-0.444%)
13,513.21
-90.86
(-0.668%)
2,669.83
-18.02
(-0.67%)
88,445.3300
-40.1700
(-0.045%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9850
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,616.07
-238.53
(-0.92%)
期指
高水17
25,633
-292
(-1.13%)
國企指數
8,911.43
-79.59
(-0.89%)
科技指數
5,517.63
-60.75
(-1.09%)
大市成交
1,080.69億
股票
991.64億
(91.759%)
窩輪
29.31億
(2.712%)
牛熊證
59.74億
(5.528%)
即時更新：31/12/2025 11:54
可賣空股票總成交
1,786.33億
主板賣空
299.88億
(16.787%)
更新：30/12/2025 16:59
上証指數
成交：5,283.54億
3,962.24
-2.88
(-0.073%)
滬深300
4,630.63
-20.65
(-0.444%)
深証成指
13,513.21
-90.86
(-0.668%)
MSCI中國A50
2,669.83
-18.02
(-0.67%)
比特幣
資料由Binance提供
88,445.3300
-40.1700
(-0.045%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9850
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ01347 華虹半導體01772 贛鋒鋰業
生活
DIVA
投票區
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
