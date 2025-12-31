31/12/2025 10:37

《環富通基金頻道31日專訊》Microsoft發布報告指，AI將於2026年迎來關鍵轉折，從單純的工具進化為用戶的協作夥伴，徹底重塑各行各業的工作模式、創意發揮，以及解決問題的方式。*AI將成數碼同事，須具完善防護機制*報告推斷，在2026年，AI代理將成為「數碼同事」，協助小型團隊完成更多工作、迎接更大挑戰，並加速成果交付。AI將負責管理數據、生成內容及創造個人化體驗，讓人類能專注於制定策略與發揮創意。未來，AI的角色並非取代人類，而是強化人類的能力。信任是創新的基石。隨著AI代理逐漸融入日常工作流程，建立信任和安全至關重要。每個代理必須具備清晰的身份識別與完善的防護機制，以降低風險。由於攻擊者同樣會利用AI強化攻擊手段，企業必須整合並採用能夠自主運作的防護措施加以應對。*AI醫療應用將擴大，加速科學創新突破*產業方面，AI醫療應用將進一步擴展至症狀分診與治療規劃，致力縮減全球醫療差距。世界衛生組織預測，到2030年將有45億人受醫療人力短缺影響。現時AI工具每天處理超過5000萬次健康諮詢，幫助個人更好地掌控自身健康與福祉。AI正在加速氣候模型、材料設計等領域的創新突破。到2026年，AI將深度參與科學研究、從提出研究假設、管理實驗流程，到與研究人員合作，AI會加速科研進程，並徹底重塑科學發現的方式。*將建造全球基礎架構，驅動軟件開發業發展*AI基礎架構正從大型數據中心演化為分布全球的「超級工廠」，以強化運算能力、提升效率並降低成本。AI將以智慧品質作為衡量標準，動態分配任務，確保資源高效利用，建造更智慧及可持續的全球AI基礎架構。軟件開發業迅速發展，AI成為核心驅動力。2026年，「程式庫智能」將讓AI理解程式碼的關聯與歷史。透過模式分析，AI將提出更精準的建議，提前偵測並自動修正錯誤，以提升軟件品質和加速開發流程。量子電腦會開始解決傳統電腦無法處理的問題。量子技術與AI及超級電腦的整合將推動混合運算模式，為科學與工業領域的複雜挑戰提供前所未有的運算能力，重新定義AI與科學的未來。(wa)