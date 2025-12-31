31/12/2025 09:24
【聚焦人幣】人民幣中間價全年升2.27%，今升60點子報7.0288為15個月高
《經濟通通訊社31日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0288，較上個交易日升60點子，創2024年9月30日以來15個月新高，上個交易日報7.0348。全年計，人民幣兌美元中間價升幅為2.27%，終結了2022年至2024年連續3年的貶值。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0288
|-60.00
|1歐元/人民幣
|8.2355
|-326.00
|100日圓/人民幣
|4.4797
|-172.00
|1港元/人民幣
|0.9032
|-12.50
|1英鎊/人民幣
|9.4346
|-490.00
|1澳元/人民幣
|4.6892
|-94.00
|1紐元/人民幣
|4.0520
|-221.00
|1新加坡/人民幣
|5.4586
|-44.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8510
|-485.00
|1加元/人民幣
|5.1142
|-142.00
|1人民幣/林吉特
|0.5774
|-0.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3568
|+1849.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3672
|-83.00
|1人民幣/韓元
|205.7500
|+123.00