31/12/2025 17:20
《中國監管》外匯局：第三季度中國經常帳戶順差1987億美元
《經濟通通訊社31日專訊》國家外匯局數據顯示，2025年三季度，中國經常帳戶順差14165億元（人民幣．下同），資本和金融帳戶逆差17144億元。2025年前三季度，中國經常帳戶順差35291億元，資本和金融帳戶逆差37080億元。
按美元計值，2025年三季度，中國經常帳戶順差1987億美元，其中，貨物貿易順差2695億美元，服務貿易逆差493億美元，初次收入逆差296億美元，二次收入順差81億美元。資本和金融帳戶逆差2405億美元，其中，資本帳戶順差1億美元，金融帳戶逆差2405億美元。
按美元計值，2025年前三季度，中國經常帳戶順差4928億美元，其中，貨物貿易順差7261億美元，服務貿易逆差1558億美元，初次收入逆差925億美元，二次收入順差150億美元。資本和金融帳戶逆差5181億美元，其中，資本帳戶逆差1億美元，金融帳戶逆差5180億美元。(wn)
