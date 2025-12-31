31/12/2025 14:55

【ＡＩ】字節跳動旗下海外AI助手Dola日活破千萬

《經濟通通訊社31日專訊》據《界面新聞》報道，從知情人士處獲悉，字節跳動旗下面向海外市場的AI助手應用Dola日活躍用戶數已突破千萬。該產品主打對話問答、寫作翻譯與圖像能力，在Google Play的應用介紹中，其定位為寫作、思考與創作的一站式助手。



2023年8月，字節跳動在海外推出AI助手應用Cici，主要面向菲律賓、印尼及拉美等新興市場提供服務。Cici不僅在上線時間上和豆包基本一致，產品形象也和豆包極為相似，只不過Cici圖標的頭發比豆包更長。2025年底，Cici更名為Dola。



一位知情人士透露，今年下半年開始，Dola在印尼、馬來西亞、墨西哥等地的增長勢頭明顯。報道指，查詢多家第三方數據發現，今年10月以來，Dola一度登上印尼、馬來西亞、墨西哥和英國谷歌應用商店免費應用下載量前20名。其中，在墨西哥市場，Dola曾連續一周蟬聯Google Play商店單日下載冠軍。



此前的消息顯示，字節跳動旗下AI助手產品豆包的日均活躍用戶數已突破1億，成為國內首個日活破億的獨立AI應用。這意味著，字節跳動在國內和海外兩個市場都跑通了AI助手產品，很可能會再次複製抖音和TikTok的增長神話。(jq)