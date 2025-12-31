31/12/2025 15:30

【聚焦人幣】多家國有大行公告：明日起數字人民幣實名錢包餘額按活期利率計息

《經濟通通訊社31日專訊》數字人民幣即將計息。建設銀行、農業銀行、工商銀行、交通銀行、郵儲銀行等今日發布關於數字人民幣計付利息的公告顯示，自2026年1月1日起，將為開立在該行的數字人民幣實名錢包餘額按照該行活期存款掛牌利率計付利息，計結息規則與活期存款一致。



值得注意的是，數字人民幣錢包分為四類錢包。其中，一類、二類、三類錢包未實名錢包，四類錢包為非實名錢包。因此四類錢包不屬於各家銀行計息的「實名錢包」範疇。交通銀行在公告中明確，如客戶開立的數字人民幣錢包為四類個人錢包，則錢包內的餘額不計付利息。



據悉，數字人民幣指中國人民銀行發行的法定數字貨幣和相關支付體系，採用雙層運營架構，由中國人民銀行向數字人民幣業務運營機構發行，再由數字人民幣業務運營機構兌換給公眾。(jq)