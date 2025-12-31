31/12/2025 18:01

【ＡＩ】上緯新材正式進軍個人機器人新賽道，首款產品啟元Q1發布

《經濟通通訊社31日專訊》全球首款全身力控小尺寸人形機器人「啟元Q1」今日正式發布。上緯新材(滬:688585)董事長彭志輝（稚暉君）宣布，公司將以「上緯啟元」品牌進軍個人機器人賽道，是首次對外明確這一業務方向。



據介紹，作為全球最小全身力控人形機器人，啟元Q1在關節系統、整機尺寸與應用場景上均實現了多項突破，將實驗室級的人形機器人能力濃縮至背包大小的體量中。



彭志輝認為，「真正的科技進步，不止看見，更可體驗」。通過覆蓋科研、陪伴與創作三大核心場景，啟元Q1正在回應科研人員、極客創作者與家庭用戶等不同群體的實際需求，成為更多人接觸和理解人形機器人的入口。(jq)