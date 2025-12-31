31/12/2025 11:09

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3270 +8.00 1周 1.9560 +36.70 2周 1.9510 +8.20 1個月 1.5880 +0.30 3個月 1.6000 +0.00 6個月 1.6290 -0.10 9個月 1.6400 +0.00 1年 1.6500 +0.00

《經濟通通訊社31日專訊》2025年最後交易日，人民銀行今日進行5288億元（人民幣．下同）7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有260億元逆回購到期，即今日淨投放5028億元。元旦假期前的周一至周三，人行連續三日放水共11710億元。A股周四至周五休市，2026年首個交易日為1月5日。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅6個月跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)