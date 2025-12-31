25,605.47
-249.13
(-0.96%)
25,626
-299
(-1.15%)
高水21
8,907.44
-83.58
(-0.93%)
5,513.96
-64.42
(-1.15%)
1,082.89億
3,962.24
-2.88
(-0.073%)
4,630.63
-20.65
(-0.444%)
13,513.21
-90.86
(-0.668%)
2,669.83
-18.02
(-0.67%)
88,445.3300
-40.1700
(-0.045%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9850
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,605.47
-249.13
(-0.96%)
期指
高水21
25,626
-299
(-1.15%)
國企指數
8,907.44
-83.58
(-0.93%)
科技指數
5,513.96
-64.42
(-1.15%)
大市成交
1,082.89億
股票
993.84億
(91.776%)
窩輪
29.31億
(2.707%)
牛熊證
59.74億
(5.517%)
即時更新：31/12/2025 11:54
可賣空股票總成交
1,786.33億
主板賣空
299.88億
(16.787%)
更新：30/12/2025 16:59
上証指數
成交：5,283.54億
3,962.24
-2.88
(-0.073%)
滬深300
4,630.63
-20.65
(-0.444%)
深証成指
13,513.21
-90.86
(-0.668%)
MSCI中國A50
2,669.83
-18.02
(-0.67%)
比特幣
資料由Binance提供
88,445.3300
-40.1700
(-0.045%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9850
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.49%
更新：30/12/2025 15:59
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
