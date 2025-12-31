25,625.16
-229.44
(-0.89%)
25,646
-279
(-1.08%)
高水21
8,903.75
-87.27
(-0.97%)
5,520.78
-57.60
(-1.03%)
533.82億
3,969.06
+3.94
(+0.099%)
4,659.15
+7.87
(+0.169%)
13,615.82
+11.75
(+0.086%)
--
--
(--)
88,661.0500
+175.5500
(0.198%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9885
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,625.16
-229.44
(-0.89%)
期指
高水21
25,646
-279
(-1.08%)
國企指數
8,903.75
-87.27
(-0.97%)
科技指數
5,520.78
-57.60
(-1.03%)
大市成交
533.82億
股票
459.57億
(86.090%)
窩輪
21.79億
(4.081%)
牛熊證
52.46億
(9.828%)
即時更新：31/12/2025 10:22
可賣空股票總成交
1,786.33億
主板賣空
299.88億
(16.787%)
更新：30/12/2025 16:59
上証指數
成交：3,601.29億
3,969.06
+3.94
(+0.099%)
滬深300
4,659.15
+7.87
(+0.169%)
深証成指
13,615.82
+11.75
(+0.086%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
88,661.0500
+175.5500
(0.198%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9885
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
07
二月
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》 紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》
大型盛事 音樂會
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN C...
推介度：
07/02/2026 - 08/02/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ01347 華虹半導體01772 贛鋒鋰業
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,360.5600
+21.8500
+0.504%
XAG 白銀現貨
75.1392
-0.0600
-0.080%
更新：31/12/2025 10:21
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5777
-0.0013
-0.221%
CNY 美元/人民幣
6.9963
-0.0087
-0.124%
THB 美元/泰銖
31.4300
-0.0200
-0.064%
更新：31/12/2025 10:21
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處