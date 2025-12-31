31/12/2025 09:40

【聚焦人幣】中間價創15個月高，人幣即期開市貶99點子報7.0

《經濟通通訊社31日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0288，較上個交易日升60點子，創2024年9月30日以來15個月新高，上個交易日報7.0348。全年計，人民幣兌美元中間價升幅為2.27%，終結了2022年至2024年連續3年的貶值。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開99點子，報7.0000，上個交易日即期匯率收盤報6.9901。



澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬認為，因年底關帳因素，中資大行即期買入美元暫停，前幾日受美元/人民幣長端掉期走高而受到壓制的即期匯率開始修正。



中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，推動近期人民幣匯率走強主要有兩方面因素。一是美聯儲降息預期增強，驅動美元指數回落。二是今年以來，面對複雜的外部環境，中國經濟展現出較強韌性，近期國際貨幣基金組織、世界銀行以及高盛等多家外資機構為中國經濟投了「信任票」，紛紛上調中國經濟增速預測值，外資配置人民幣資產興趣增強。同時，年末正處於結匯高峰期，出口企業增加的結匯需求也會帶動人民幣季節性走強。



對於匯率後市走勢，專家表示，市場和經營主體需要理性看待。未來影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民幣走勢仍存在較大的不確定性。(jq)