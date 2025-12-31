31/12/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升11點報6.9890，全年升4.43%創五年最大年度升幅

《經濟通通訊社31日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報 6.9890 ，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，兩連升，續創2023年5月16日以來逾兩年半新高，全日在 6.9866至7.000 之間波動。全年累計，人民幣即期匯率大升4.43%，不但結束此前三年連跌，還創五年來最大年度升幅。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升91點子，報 6.9820 。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0288，較上個交易日升60點子，創2024年9月30日以來15個月新高。全年計，人民幣中間價升2.27%，終結2022年至2024年連續3年的貶值。



紐約梅隆銀行報告指出，中國官方PMI指數重返擴張區間對市場信心恢復是積極信號，有望為中國股市提供支撐並進一步吸引外資流入，對人民幣匯率形成正面推動；預計美元兌離岸人民幣將進一步走低，下一個支撐位看向6.9816。



招行金融市場部最新點評稱，2026年預計延續今年的利好因素，人民幣兌美元升值仍是大方向。中國外貿順差可能保持2025年的規模，形成較大經常項下的美元供給量；人民幣匯率可能在2026年繼續保持漸進性升值的趨勢。(sl)