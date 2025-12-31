31/12/2025 12:01
《中國要聞》首11月中國服務進出口總額7.2萬億，同比增7.1%
《經濟通通訊社31日專訊》商務部公布，2025年1-11月，中國服務貿易穩步增長，服務進出口總額72023.7億元（人民幣．下同），同比增長7.1%。其中，出口31980.1億元，增長13.4%；進口40043.6億元，增長2.5%；服務貿易逆差8063.5億元，同比減少2796.3億元。主要呈現以下特點：
知識密集型服務貿易保持增長。1-11月，知識密集型服務進出口27305.7億元，增長5.6%。其中，其他商業服務、電信計算機和信息服務進出口11776.8億元、9592.1億元，增速分別為4.1%、8.3%。知識密集型服務出口16014.7億元，增長8.5%；知識密集型服務進口11291億元，增長1.7%；順差4723.7億元，比上年同期擴大1067.4億元。
旅行服務出口高速增長。1-11月，旅行服務增長較快，進出口達19762.7億元，增長8.2%。其中，出口增長51.3%，進口增長1.9%。(sl)
