31/12/2025 14:57

【數據解讀】中國製造業PMI淡季回升，建築業疲態扭轉，或得益年末財政發力

《經濟通通訊社31日專訊》中國12月製造業PMI在傳統生產淡季並未呈現季節性回落，官方及RatingDog製造業PMI雙雙升破臨界點，其中官方製造業PMI時隔八個月重回擴張區，觸及九個月高點，未再刷新有史以來連續處收縮區最長時間紀錄，企業樂觀度升至21個月最高。12月非製造業商務活動亦有所改善，建築業PMI時隔四個月重回榮枯線上方。分析人士認為，「十五五」開局在即，企業信心增強，加快了相關生產經營準備活動，但這種脈衝式增長可能與年末財政發力有關，持續性尚有待觀察。



凱投宏觀(Capital Economics)中國首席經濟學家Julian Evans-Pritchard在報告中指出，數據表明近期投資支出和建築活動疲態有所扭轉，基建方面的財政支出力度料再度加大，但服務業動能仍顯疲弱，製造業對出口的依賴程度還在增加。



*中國物流信息中心：非製造業投資和需求增長空間仍待挖掘*



中國物流信息中心分析師武威指出，建築業活動結束持續下降走勢，增速較上月明顯加快，且房屋建築和土木工程建築兩大核心行業增速較上月均有加快，意味著投資相關活動於年底進入加速啟動階段。但他同時指出，2025年非製造業新訂單指數均值仍在46.2的相對較低水平，意味著在全球經濟復甦承壓的大背景下，非製造業相關投資和消費需求增長空間仍待進一步挖掘。(sl)