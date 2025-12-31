25,609.68
-244.92
(-0.95%)
25,629
-296
(-1.14%)
高水19
8,909.44
-81.58
(-0.91%)
5,514.87
-63.51
(-1.14%)
1,084.16億
3,962.24
-2.88
(-0.073%)
4,630.63
-20.65
(-0.444%)
13,513.21
-90.86
(-0.668%)
2,669.83
-18.02
(-0.67%)
88,453.3400
-32.1600
(-0.036%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9850
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,609.68
-244.92
(-0.95%)
期指
高水19
25,629
-296
(-1.14%)
國企指數
8,909.44
-81.58
(-0.91%)
科技指數
5,514.87
-63.51
(-1.14%)
大市成交
1,084.16億
股票
995.10億
(91.786%)
窩輪
29.31億
(2.704%)
牛熊證
59.74億
(5.511%)
即時更新：31/12/2025 11:55
可賣空股票總成交
1,786.33億
主板賣空
299.88億
(16.787%)
更新：30/12/2025 16:59
上証指數
成交：5,283.54億
3,962.24
-2.88
(-0.073%)
滬深300
4,630.63
-20.65
(-0.444%)
深証成指
13,513.21
-90.86
(-0.668%)
MSCI中國A50
2,669.83
-18.02
(-0.67%)
比特幣
資料由Binance提供
88,453.3400
-32.1600
(-0.036%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9850
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ01347 華虹半導體01772 贛鋒鋰業
Highlight:
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
88,453.34
-32.16
-0.036%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,970.4900
-3.2000
-0.108%
A 柚子幣
0.1657
+0.0025
+1.532%
更新：31/12/2025 11:50
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
