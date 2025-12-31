31/12/2025 18:11

【聚焦人幣】9月末中國外債餘額2.37萬億美元，較6月末下降2.8%

《經濟通通訊社31日專訊》國家外匯局公布，截至2025年9月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為168287億元人民幣（等值23684億美元，不包括中國香港特區、中國澳門特區和中國台灣地區對外負債，下同）。



從期限結構看，中長期外債餘額為71511億元人民幣（等值10064億美元），佔42%；短期外債餘額為96776億元人民幣（等值13620億美元），佔58%。短期外債餘額中，與貿易有關的信貸佔36%。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，2025年三季度，中國外債形勢總體平穩。一是外債規模穩中有降。截至2025年9月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為23684億美元，較2025年6月末下降2.8%。二是外債結構基本穩定。從幣種結構看，本幣外債佔比51.9%，較2025年6月末下降0.2個百分點；從期限結構看，中長期外債佔比42.5%，較2025年6月末上升0.1個百分點。總的來看，中國外債規模穩中有降，幣種結構基本穩定，期限結構有所優化。(sl)