31/12/2025 17:58

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國科技企業訂購逾200萬顆H200芯片

▷ 英偉達現有H200庫存70萬顆

▷ 每顆H200芯片價格約2.7萬美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》據《路透》引述消息人士稱，英偉達正在努力滿足中國科技企業對其H200人工智能(AI)芯片的強勁需求，已與代工廠商台積電洽談提高產量事宜。知情人士指，中國科技企業已為2026年訂購超過200萬顆H200芯片，惟英偉達目前庫存僅有70萬顆H200；訂單大部分來自大型互聯網公司，而每顆芯片價格約為2.7萬美元。知情人士又稱，英偉達已要求台積電開始生產額外的芯片，預計將於2026年第二季開始擴大生產，不過其計劃向台積電追加的具體訂單量仍不明確。*消息引發全球AI芯片供應進一步緊張的擔憂*報道稱，這些舉動引發對全球AI芯片供應會否進一步收緊的擔憂，因英偉達現在必須在滿足中國強勁需求和解決其他地區供應緊張之間取得適當平衡。報道又認為，這也可能加劇英偉達的風險，因中國政府尚未批准任何H200芯片的出貨。美國總統特朗普政府最近才允許向中國出口H200芯片。報道指，英偉達在回應置評請求時表示，公司將持續管理其供應鏈，「向中國授權客戶銷售H200不會影響我們向美國客戶供貨的能力。中國是一個競爭激烈的市場，當地芯片供應商發展迅速。阻止所有美國出口傷及我們的國家和經濟安全，只會使外國競爭者受惠」。台積電則不予置評；中國工業和信息化部也沒有立即回應置評請求。此外，知情人士提到，一個八芯片模塊的價格預計約為150萬元（人民幣．下同），比目前已經停供的H20模塊（120萬元）略貴。不過，鑑於H200的性能大約是H20的六倍，中國互聯網公司認為這一定價很有吸引力，而且與目前零售價超過175萬元的水貨市場替代產品相比，該價格還打了大約15%的折扣。《路透》此前曾報道，中國當局正在評估一項提案，要求每筆H200採購必須捆綁一定比例的國產芯片。(sl)