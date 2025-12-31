31/12/2025 08:30

《融天納地－溫天納》人民幣逼近「破七」匯率啟示

《融天納地》元旦聖誕前，外匯市場出現一個頗具象徵性的走勢，就是離岸人民幣兌美元匯率一度升穿7算關口，在岸價亦逼近同一水平。對不少市場參與者而言，「破七」不僅是一條技術線，更牽動對資金流向、出口競爭力及政策取態的多重解讀。



回顧今年以來的表現，人民幣兌美元確實顯著走強，尤其踏入11月下旬後升值速度加快。不過，若將視角由單一美元轉向整體貨幣籃子，情況便不再那麼單向。美元指數年內顯著回落，成為推動人民幣兌美元上升的主因。相反，人民幣對其他主要非美元貨幣的表現仍然偏弱，反映今次升值更多是「美元因素」主導，而非人民幣全面轉強。



推動近期匯價上行的力量，主要來自四方面。首先，美元走勢轉弱，為所有非美貨幣提供被動升值空間；其次，內地股市自第四季起表現改善，人民幣資產吸引力回升，帶動資金情緒轉暖；第三，踏入年結，出口企業結匯需求自然上升，而匯價走強又反過來提高企業結匯意願，形成短期的正向循環；最後，監管當局在維持人民幣對一籃子貨幣大致穩定的前提下，容許兌美元匯率有序上行，避免出現單邊預期。



市場關注的焦點在於，人民幣升值會否削弱出口動力。事實上，對出口競爭力影響更大的，並非兌美元的名義匯率，而是整體實際有效匯率。目前人民幣對一籃子貨幣仍處相對偏低水平，加上內地物價維持溫和，而海外通脹仍然高企，令出口產品在價格層面保持優勢。換言之，短期兌美元升值對出口的實質衝擊有限，但若升勢過急，確實可能壓縮企業利潤，值得警惕。



從另一角度看，人民幣適度走強亦非全無裨益。匯率回升有助改善國際收支結構，降低貿易摩擦風險，同時提升對外購買力，減輕進口成本，對居民消費及企業投資均有正面作用。



展望明年，人民幣兌美元料仍偏強運行，但過程未必一帆風順。6.8或將成為下一個市場關注的關鍵水平，期間不排除出現階段性調整。對出口企業而言，與其押注匯率方向，不如回歸經營本質，善用對沖工具及人民幣結算機制，管理好匯率波動風險，方為長遠之道。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



