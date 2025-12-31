31/12/2025 16:03

《本港經濟》金管局：11月港元存款升0.2%，人民幣存款升0.6%

《經濟通通訊社31日專訊》金管局發表統計數字顯示，認可機構的存款總額在今年11月份上升0.7%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.2%及1.1%。由年初截至11月底計，存款總額及港元存款分別上升10.5%及3.4%。



香港人民幣存款在11月份上升0.6%，於11月底為10020億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份為10330億元人民幣，而10月份為10066億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



11月份貸款與墊款總額上升0.1%，由年初截至11月底計上升1%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在11月份下跌0.1%，在香港境外使用的貸款在11月份則上升0.4%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由10月底的73.6%，下跌至11月底的73.2%。



11月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.2%，與去年同期比較均上升4.5%。11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升1.2%，與去年同期比較上升14.9%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份均上升0.9%，與去年同期比較，M2及M3均上升11.2%。(bn)