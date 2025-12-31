31/12/2025 16:05

《本港經濟》金管局：11月外滙基金總資產按月減少107億元

《經濟通通訊社31日專訊》金管局今日公布，截至2025年11月30日，外匯基金總資產為41069億元，較10月底減少107億元，其中外幣資產減少99億元，港元資產減少8億元。



外幣資產減少，主要是因為已購入但未結算證券的月底餘額減少，但有關減幅因發行數碼綠色債券及人民幣特區政府機構債券所得的款項、來自投資的利息收入及投資按市價重估而被部分抵銷。港元資產減少，主要是因為香港股票按市價重估。



貨幣發行局帳目顯示，2025年11月底的貨幣基礎為20322億元，較2025年十月底增加55億元，增幅為0.3%。貨幣基礎增加，主要是由於未償還外匯基金票據及債券的市值增加及負債證明書總額有所上升。



2025年11月底的支持資產總額增加142億元至22413億元，增幅為0.6%。支持資產增加，主要是因為來自投資的利息收入及投資按市價重估。支持比率由2025年十月底的109.89%，上升至2025年11月底的110.29%。