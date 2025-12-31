25,629.28
-225.32
(-0.87%)
25,659
-266
(-1.03%)
高水30
8,906.29
-84.73
(-0.94%)
5,522.31
-56.07
(-1.01%)
537.88億
3,969.21
+4.09
(+0.103%)
4,659.69
+8.41
(+0.181%)
13,623.01
+18.94
(+0.139%)
--
--
(--)
88,661.0500
+175.5500
(0.198%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9885
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,629.28
-225.32
(-0.87%)
期指
高水30
25,659
-266
(-1.03%)
國企指數
8,906.29
-84.73
(-0.94%)
科技指數
5,522.31
-56.07
(-1.01%)
大市成交
537.88億
股票
463.62億
(86.195%)
窩輪
21.79億
(4.051%)
牛熊證
52.46億
(9.754%)
即時更新：31/12/2025 10:23
可賣空股票總成交
1,786.33億
主板賣空
299.88億
(16.787%)
更新：30/12/2025 16:59
上証指數
成交：3,617.34億
3,969.21
+4.09
(+0.103%)
滬深300
4,659.69
+8.41
(+0.181%)
深証成指
13,623.01
+18.94
(+0.139%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
88,661.0500
+175.5500
(0.198%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9885
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
88,661.05
+175.55
+0.198%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,980.9400
+7.2500
+0.244%
Litecoin-萊特幣-LTC LTC 萊特幣
78.1900
-0.6900
-0.875%
更新：31/12/2025 10:20
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.5115
電匯客戶賣出
4.4915
更新：31/12/2025 10:20:50
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.88%
1個月
3.21%
3個月
3.04%
更新：30/12/2025 11:15
最新
人氣
