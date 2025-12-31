31/12/2025 08:33

【外圍經濟】特斯拉披露分析師預估數據，第四季交付量或按年跌15%

《經濟通通訊社31日專訊》特斯拉罕有在其投資者關係網站上，主動公開一份由公司匯編的分析師預估數據，此舉被市場解讀為，管理層試圖在正式業績發布前管理市場預期。 ​

根據特斯拉公布的數據，綜合包括巴克萊、富國銀行、摩根士丹利、瑞銀及富瑞等多家華爾街大行的預測，分析師平均預計，特斯拉2025年第四季度的全球交付量僅為422850輛，較去年同期顯著下跌15%。若最終數據落實，這將標誌特斯拉季度交付表現持續疲弱。 ​

除季度數據外，該份報告亦披露2025全年的悲觀前景。分析師平均預測，特斯拉2025年全年總交付量將為1640752輛，較2024年的178.9萬輛按年下跌逾8%，意味特斯拉將錄得連續第二年的年度銷量倒退。(rc)