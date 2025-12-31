31/12/2025 10:05

【特朗普當政】美國中央司令部：已擊斃或拘捕近25名伊斯蘭國武裝分子

《經濟通通訊社31日專訊》美國中央司令部周二（30日）表示，美國及在敘利亞的盟軍自本月19日對敘利亞發動大規模空襲以來，已打死或拘捕近25名極端組織伊斯蘭國的武裝分子。其中在本月20至29日執行的11次任務中，擊斃至少7名伊斯蘭國成員，並拘捕多名人員，行動亦摧毀了4個伊斯蘭國的武器庫。



美國本月對敘利亞境內的伊斯蘭國目標發動大規模空襲，報復伊斯蘭國對美軍人員的襲擊。美方在本月較早時表示，美軍於本月19日開始進行鷹眼打擊行動，出動戰鬥機、攻擊直升機和火砲，對伊斯蘭國在敘利亞中部的70多個目標實施打擊，約旦武裝部隊亦出動戰鬥機支援。行動中使用100多枚精確導引導彈，目標是伊斯蘭國的基礎設施和武器庫。(rc)