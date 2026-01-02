02/01/2026 11:02

《外資精點》大摩：紫金黃金國際去年業績超預期，維持「增持」評級

《經濟通通訊社2日專訊》大摩發表研究報告指出，紫金黃金國際(02259)公布2025年初步淨利潤為15至16億美元，按年增長212%至233%，高於該行預期的13.5億美元。



報告指出，2025年第四季度利潤為5.95億至6.95億美元，較第三季度的3.85億美元有所增長。季度利潤增長主要受惠於10月份RG項目的併表以及第四季度黃金價格上漲。



該行表示，2025年公司黃金產量達46.5噸，較2024年的38.9噸（不包括波格拉項目）有所增長，與管理層約47噸的預期相符。2026年黃金產量目標為57噸，與該行預期為56.7噸。



大摩維持紫金黃金國際(02259)「增持」評級，目標價175元。



