02/01/2026 16:59

《外圍焦點》英美公布製造業PMI

《經濟通通訊社2日專訊》美股在2025年最後一個交易日走軟，道指周三(31日)收跌303點或0.63%，報48063點；標指跌50點或0.74%，報6845點；納指跌177點或0.76%，報23241點。惟以2025年全年計算，道指累升13%；標指累升16.4%，連續第三年雙位數增長；納指則累升20.4%，表現勝於其他兩指。港股方面，恒生指數收市報26338，升707點或2.8%，成交1409億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，歐元區公布11月貨幣供應M3，年率升幅料由2.8%收窄至2.7%。5:30pm，英國公布12月製造業採購經理人指數，料由50.2升至51.2。今晚10:45pm，美國公布12月製造業採購經理人指數，料維持於51.8。(wa)